Daiana Garbin parabeniza Tiago LeifertReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 17:45

Rio - Daiana Garbin parabenizou o marido e apresentador, Tiago Leifert, que completa 44 anos, nesta quarta-feira (22). No Instagram, a jornalista compartilhou fotos em família e declarou seu amor ao amado.

"Hoje é aniversário do meu guri. 44 anos! Feliz aniversário, meu amor! Como é maravilhoso dividir a vida com você. Sou muito feliz com você ao meu lado, Ti. Amo nossa família, amo nossa vida. Nós te amamos muito. Parabéns!", escreveu ela na legenda da publicação.O casal tem uma filha, Lua, que trata um câncer no olho, chamado retinoblastoma, desde setembro de 2021.