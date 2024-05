Alane Dias - Reprodução/Youtube

Rio - Alane Dias, de 25 anos, quase participou do programa "Domingão do Faustão", que era exibido na Globo, anos antes de entrar no "BBB 24", da mesma emissora. A declaração foi feita pela bailarina e ex-participante em entrevista ao podcast "PodDelas"

A ex-BBB inicialmente suspeitou de uma tentativa de golpe quando recebeu um convite para a seletiva de dançarinas do programa, mas decidiu verificar a autenticidade da mensagem. "Me mandaram uma mensagem no Instagram [com o convite]. Falei: 'É fake, não é possível'", começou ela.

"[Mas] uma amiga minha [também] tinha sido convidada, aí fomos. No fim era verdade. Foi super legal! Tinham várias meninas que iam ser bailarinas também, e nós fomos pra um almoço na casa do Faustão. Parecia que eu estava vivendo um filme!", continuou.

No entanto, ao contrário de sua amiga, Alane não foi aprovada para a vaga. "Por algum motivo, não passei. Mas eu tinha arrasado [no teste]! Estava certa que ia passar, porque, de todas as meninas, a única formada em balé clássico era eu. A minha amiga passou", acrescentou.

"Fiquei arrasada por não ter passado. Voltei para Belém [sua cidade natal] e fiquei mal. Aquela seria a minha chance de me mudar [para São Paulo], eu já teria um trabalho", concluiu. Alane se mudou para a capital paulista em 2023.