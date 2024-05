Alane Dias desabafa sobre pressão estética - Reprodução

Alane Dias desabafa sobre pressão estética

Publicado 21/05/2024 23:12 | Atualizado 21/05/2024 23:12

Rio - Alane Dias desabafou sobre pressão estética, nesta terça-feira (21), durante participação no podcast "PodDelas", apresentado por Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta, no Youtube. No papo, a ex-BBB ainda revelou que apesar de ter vontade, prometeu para os fãs que não irá fazer cirurgias plásticas.

"Quando eu saí [do 'BBB 24'] eu comecei a ver o vídeo e falava 'poxa, no vídeo estou me achando bonita, por que lá dentro eu não achava?'. Foi uma questão para mim", revelou Alane, que afirmou que mudou a forma de olhar para si mesmo após o reality show.

"Eu sigo tendo muitas questões ainda comigo. Por exemplo, assim, tem muitas questões que envolvem pressão estética na minha vida por causa do ballet, do meu trabalho como modelo, isso sempre foi uma questão para mim porque sou uma mulher que tem quadril, aquela mulher grande que como bailarina, sofre e tudo mais", disse.

Em seguida, a influenciadora explicou que prometeu que não faria procedimentos estéticos, apesar de ter vontade. "As questões de corpo sempre bateram muito forte em mim e eu sempre falei assim: 'No meu primeiro dinheiro que eu tiver, vou fazer uma lipo', aí quando eu saí, eu vi que muitas pessoas estavam falando de eu ser natural, não ter procedimentos e falavam: 'Alane, fica assim. Promete para a gente que tu não vai fazer nada' e ai eu falei: não vou fazer nada, não vou fazer cirurgia", contou.

"E é uma coisa que eu tenho muita vontade, mas que eu estou tentando ressignificar em mim. Posso tentar mudar meu estilo de vida, treinar de outra forma, não sei, fazer alguma coisa que eu comece a ficar mais feliz com meu corpo e tudo mais. Mas eu realmente prometi para as pessoas que gostam de mim que eu não ia fazer, então não vou fazer", ressaltou.

