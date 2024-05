Flávia Alessandra recria cena de 'Alma Gêmea' 18 anos depois - Reprodução / Instagram / TV Globo

Flávia Alessandra recria cena de 'Alma Gêmea' 18 anos depoisReprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 21/05/2024 19:44

Rio - Flávia Alessandra, de 49 anos, surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira (21) ao reproduzir uma cena da novela "Alma Gêmea", que está reprisado na TV Globo. A atriz fez um vídeo dublando falas clássicas da sua personagem Cristina, vilã da trama, exibida pela primeira vez em 2005.

"Há 18 anos só tendo um desejo: 'Eu só quero as minhas joias, eu sou a neta mais velha'. Quem aí está acompanhando a Cristina em Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo? Quero ver vocês dublando e me marcando!", escreveu ela na legenda da publicação.Flávia fez a alegria dos fãs ao reviver a personagem. "Meu desvio de caráter é concordar com a Cristina, mas eu adoro a diva", disse uma pessoa. "Cristina no hall das melhores vilãs", falou outra. "Ela não tem as jóias, ela não tem o Rafael, mas ela ainda tem o povo", brincou mais uma. 'Eu amo a Cristina, aliás todo trabalho da Flávia Alessandra", elogiou o internauta.