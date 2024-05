Ana Castela mostra processo de tratamento para espinhas - Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 17:36 | Atualizado 21/05/2024 17:37

Rio - Ana Castela, de 20 anos, contou aos seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira (21) que enfrenta há anos problemas na sua pele, que mexem muito com sua autoestima. A cantora revelou estar fazendo um tratamento contra espinhas e compartilhou seu antes e depois. Segundo ela, o emocional influencia diretamente na formação da sua acne.

"Comecei a fazer tratamento, essa é a minha pele hoje. Não tem espinhas, mas tem manchinhas que estou cuidado para tirar. Já é uma grande conquista", celebrou.A Boiadeira disse ter registrado suas crises de espinhas ao longo dos anos para comparação após tratamento. "A vida inteira eu tive espinhas, agora que começou a melhorar minha pele. Me deixa com a autoestima baixa, eu fico triste... Não dá vontade de maquiar, de fazer nada. Aí eu comecei a cuidar e agora ela está assim, e vai melhorar mais ainda. Mas já é um começo"."Não sei se é emocional, não sei se é porque eu como mal, mas não é comida porque eu como bem, a vida inteira me deu. Mas, nesses tempos atrás que eu estava mal, me deu umas pipocadas na cara. Tenho muita foto do meu processo para ver se um dia ia melhorar e melhorou, gente. Por isso, eu estou feliz", falou.