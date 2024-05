Gabriela Loran comemora quatro meses da cirurgia de redesignação sexual: - Reprodução / Instagram

Gabriela Loran comemora quatro meses da cirurgia de redesignação sexual:Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 15:57 | Atualizado 21/05/2024 16:01

fotogaleria

"[Sonho Realizado]. Estou indo para o 4º mês de pós-operatório! São quatro meses vivendo um processo lindo de renascimento! Fiquem com esse carrossel para preparar vocês para o vídeo. E a cada mês que passa são novas descobertas. Estou amando viver esse processo tão sonhado", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram."Estou compartilhando tudo aqui com vocês. Sei que estou demorando, mas são muitos vídeos. Gente, a lei da atração é minha filosofia de vida, e é muito louco ver essas fotos hoje porque foi do jeitinho que planejei tudo. Me projetei nessa realidade. Hoje estou vivendo a realidade que projetei há anos atrás. Por isso, vou ser bem sincera referente a todo o processo vivido. Já estou morrendo de saudade da Tailândia. Não vejo a hora de voltar! Acreditem no processo!”, disse."A primeira foto estou bem destruída, mas foram oito horas de cirurgia. Não tem Cinderela que acorde bonita desse sono de beleza, e aqui a gente vai mostrar a verdade", brincou ela.