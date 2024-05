Tony Ramos - Reginaldo Teixeira / TV Globo

Tony RamosReginaldo Teixeira / TV Globo

Publicado 21/05/2024 14:55 | Atualizado 21/05/2024 15:05

Rio - Tony Ramos, de 75 anos, que passou por nova cirurgia no último domingo (19), no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio, está lúcido, já conversa e apresenta melhora clínica, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (21).

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último dia 19/05. Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável", diz o informe.

Lidiane Barbosa, esposa de Tony, falou sobre o estado de saúde do marido durante o programa "Encontro com Patrícia Poeta", desta manhã. "Eu estou aqui no hospital junto com o Tony. O Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus ele já está lúcido, só não está saindo da cama, tem que ficar deitado horizontalmente para ficar tudo no lugar".

Inicialmente, o ator passou por uma cirurgia na quinta-feira (16) para drenar um hematoma subdural, um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Ele teve alta do CTI mas acabou sendo submetido a outra cirurgia no domingo (19).