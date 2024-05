Alice Braga no "PodPah" - Reprodução

Alice Braga no "PodPah"Reprodução

Publicado 21/05/2024 21:21

Rio - A atriz Alice Braga comentou, em entrevista ao podcast PodPah na terça-feira (21), como aprendeu espanhol, utilizado por ela na série mexicana da Netflix "Rainha do Sul"; como Wagner Moura, a brasileira se lançou em carreira internacional desde 2007, no filme "Eu Sou a Lenda"

"Eu aprendi espanhol fazendo... na verdade eu aprendi namorando *risos*", começou ela, em live para divulgar a série "Matéria Escura", cujo enredo aborda realidades paralelas e diferentes linhas do tempo, e estreou no inicio de maio.

Alice Braga na série "Matéria Escura" Reprodução

Sem citar nomes, ela revelou que se relacionou com um ator mexicano, com quem contracenou: "Na verdade, foi ele quem teve a ideia. Quando a gente começou a namorar, a gente conversava em inglês, mas ele falou 'mira chica, somos latinos'... Eu aprendi espanhol e ele nunca aprendeu português", brincou.

Para os apresentadores, a estrela de Hollwood detalhou que fala uma versão mexicana bastante local do idioma: "Eu também conversava com o diretor, que era mexicano... Então eu hablo totalmente 'chilanga'. Chilango é o morador da Cidade do México (capital do país), tipo os manos de São Paulo".