Iza posta foto em clima de romance com Yuri Lima - Reprodução

Iza posta foto em clima de romance com Yuri LimaReprodução

Publicado 21/05/2024 18:39

Rio - Iza compartilhou uma foto nas redes sociais, nesta terça-feira (21), em clima de romance ao lado do namorado, Yuri Lima. Em seu Instagram, a cantora, que está à espera de Nala , primeira filha com o amado, encantou os seguidores com os cliques.