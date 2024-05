Sophie Charlotte - Divulgação/Rede Globo

21/05/2024

Rio - Sophie Charlotte, que está no elenco de "Renascer", da Globo, como a Eliana, falou sobre o fim do seu casamento com Daniel de Oliveira. Em uma entrevista para a revista Veja, a atriz foi perguntada sobre o término de seu relacionamento com o ator.

Ela preferiu não entrar em detalhes e respondeu rapidamente: "Estou feliz, cercada de amigos e focada apenas na novela", afirmou. Sophie e Daniel tiveram um relacionamento de oito anos, do qual nasceu Otto, de oito anos.

Apesar da separação, eles mantêm uma relação amigável, com Daniel tendo comparecido à festa de aniversário da atriz no mês passado . Na entrevista, Sophie também defendeu sua personagem Eliana na novela das 21h.

Ela mencionou que Eliana é frequentemente julgada e que ela se esforça para mostrar o lado humano da personagem. Sophie expressou seu entendimento sobre a trajetória da personagem, chamando-a de "sobrevivente".