Em Roma, Juliano Cazarré se declara para mulher, Leticia CazarréReprodução

Publicado 21/05/2024 16:02

Rio - Juliano Cazarré está aproveitando uns dias na companhia da mulher, Leticia Cazarré, e do filho caçula do casal, Estevão, em Roma, na Itália. Em seus stories do Instagram, o ator se declarou para a amada e fez questão de reforçar a felicidade de estar viajando com ela.

"Como é bom viajar contigo. Há muitos anos que não viajávamos juntos. Estava na hora", afirmou Juliano ao compartilhar uma foto de Letícia no aeroporto. Os dois ainda publicaram registros rezando e andando de transportes públicos no local.

Além de Estêvão, que nasceu em março deste ano, eles também são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11 anos, Gaspar, de 4, Maria Madalena, de 2 anos e Maria Guilhermina, de 1 ano e meio, que ficaram no Brasil.