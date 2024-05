Paloma Bernardi mostra bastidores de filme ao lado de Paulo Betti, Eriberto Leão e ngela Vieira - Reprodução / Instagram

Paloma Bernardi mostra bastidores de filme ao lado de Paulo Betti, Eriberto Leão e ngela Vieira Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 15:13 | Atualizado 21/05/2024 15:16

Rio - Paloma Bernardi está na Itália para as gravações do filme "Loucos Amores Líquidos". Nesta terça-feira (21), a atriz abriu um álbum de fotos em seu Instagram e compartilhou cliques ao lado de Eriberto Leão, Ângela Vieira e Paulo Betti, que também fazem parte do longa.