A apresentadora Angélica, de 50 anos, revelou que Xuxa a alertou sobre traições de um ex-namorado. Em entrevista ao canal da revista "Caras", publicada o último dia 16, no YouTube, a atriz disse que insistiu na relação, mas acabou descobrindo tudo depois. Ela não citou o nome do antigo parceiro.

"Uma vez ela [Xuxa] me ligou para falar de um namorado que estava me traindo. E eu, apaixonada, falei: 'Ah...', e continuei ali. Mas eu fiquei com um pezinho atrás", disse Angélica. "E era verdade?", questionou o jornalista Fabrício Pellegrino. "Amor, é sempre verdade", respondeu a mulher de Luciano Huck, aos risos.

Rivalidade

Na mesma entrevista, Angélica negou que tivesse qualquer tipo de rivalidade com a Xuxa. "Existia um ganho das marcas, existia um ganho da mídia, existia um ganho dos empresários. Porque quando você coloca uma coisa de Fla-Flu, de rivalidade, você forma dois times. E quando você forma dois times, começa a criar assuntos, começa a vender. Então, as pessoas gostavam de formar dois lados", afirmou.

Angélica nasceu em 30 de novembro de 1953. Virou apresentadora da TV Manchete em 1987. Ao longo dos anos, acumulou passagens no SBT e na Globo e também trabalhou como cantora e atriz.