MingauReprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 11:21

Rio - A filha de Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, anunciou nas redes sociais o cancelamento do evento beneficente que seria realizado para arrecadar fundos para o tratamento de seu pai. Ele foi baleado na cabeça em setembro de 2023, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Este seria o segundo show em prol do músico, originalmente marcado para acontecer no dia 23 de maio. De acordo com Isabella Aglio, filha de Mingau, no comunicado oficial, o cancelamento se deu para que as doações em dinheiro continuem centradas ao Rio Grande do Sul.

A nota informa ainda que uma nova data e local para o evento serão anunciados posteriormente. Para reembolso dos ingressos, o público deve entrar em contato com os pontos de venda onde efetuaram a compra.