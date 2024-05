Scarlett Johansson - AFP

Scarlett Johansson iniciou uma batalha judicial contra a OpenAI, empresa de pesquisa sobre inteligência artificial. A atriz, de 39 anos, afirmou que sua voz foi usada sem autorização para a dublagem de um serviço de assistência na nova versão do ChatGPT, ferramenta que cria textos e áudios a partir de algoritmos complexos. As declarações foram feitas em entrevista ao jornal "The Washington Post", publicada nesta segunda-feira (20).

Segundo Scarlett, em setembro de 2023, Sam Altman, CEO da OpenAI, ofereceu uma proposta para que ela fizesse a dublagem do sistema de conversação por inteligência artificial da companhia, o que foi negado. No entanto, no início de maio deste ano, a empresa lançou a demo do serviço com cinco personagens, entre elas a Sky. Porém, a semelhança do som dela com o da atriz a assustou.

"Quando eu escutei a demo de lançamento, fiquei chocada, com raiva e desacreditada que o senhor Altman colocaria uma voz que soa assustadoramente parecida com a minha, que os meus amigos mais próximos não poderiam dizer a diferença", afirmou a artista, que disse ter tomado "medidas legais" para garantir a remoção do conteúdo.

Uma publicação de Altman no X (antigo Twitter) aumentou a controvérsia. Na última segunda-feira (13), ele publicou uma mensagem com apenas a palavra "her" (ela, em inglês), em alusão ao filme de 2013 em que a atriz interpreta a voz de um sistema avançado de inteligência artificial.

A OpenAI publicou uma nota no último domingo (19) afirmando que cada uma das cinco vozes da ferramenta é feita a partir de amostras de atores contratados pela empresa e que não se trata de uma réplica da atriz. Sky foi temporariamente removida.

"A voz da Sky não é uma imitação de Scarlett Johansson, mas pertence a uma diferente atriz profissional que usa sua própria voz natural. Para proteger a privacidade deles, não podemos revelar os nomes dos nossos talentos vocais", diz o texto.

