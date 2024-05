Faustão comemora o aniversário do filho, Rodrigo - Reprodução de vídeo

Publicado 21/05/2024 08:57 | Atualizado 21/05/2024 10:03

Rio - Fausto Silva, de 74 anos, surgiu todo sorridente em um vídeo publicado pela filha, Lara Silva, no Instagram Stories, na noite desta segunda-feira. Nas imagens, o apresentador, que realizou um transplante de rim em fevereiro deste ano, celebra o aniversário do filho caçula, Rodrigo Silva, e dá um abraço no herdeiro.

Na ocasião, Rodrigo foi surpreendido pelos familiares na data especial com uma festa. O jovem recebeu o carinho da mãe, Luciana Cardoso, do pai Fausto Silva e dos irmãos, Lara e João Silva, durante a comemoração.

No Instagram, nesta terça-feira, Lu compartilhou um clique da família e vários famosos reagiram à imagem. "Que bom ver essa família linda toda junta!", comentou Marcos Mion. "Família linda que amamos", disse Angélica. "Familia Linda! Que saudade estou! Beijos no Fausto do meu coração!", escreveu Solange Almeida.

Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, e realizou o transplante de rim um dia depois. Esse é o segundo transplante de órgão realizado pelo apresentador. Em agosto do ano passado, Faustão passou por um transplante cardíaco.