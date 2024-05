Milionário, da dupla com José Rico, é internado após AVC - Reprodução

Publicado 21/05/2024 19:44

Rio - O cantor Milionário, da dupla com José Rico, deu entrada no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, em São Paulo, na última segunda-feira (20), e está internado após sofrer um AVC. Segundo a família do cantor, os sintomas aconteceram após o artista passar por um estresse traumático.

"No momento o paciente se encontra consciente, sem presença de déficit motor ou sensitivo, comunicando-se com a equipe e alimentando-se por via oral. O paciente já está em tratamento para previnir um novo evento e segue em reabilitação", diz um trecho do boletim médico divulgado nesta terça-feira (21), nas redes sociais de Milionário.

Nos comentários, internautas mandaram mensagens de carinho para o artista. "Melhoras", escreveu Thaeme. "Deus está no controle. Logo estará em casa, estamos orando", afirmou uma seguidora. "Melhoras, ídolo", ressaltou um fã.

