Roque, animador de auditório do SBT Reprodução do Instagram

Publicado 21/05/2024 16:36

Rio - O diretor e animador de auditório do SBT Gonçalo Roque, de 87 anos, recebeu alta da UTI do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (21) e foi transferido para o quarto. A notícia foi compartilhada das redes sociais do profissional, que agradeceu o carinho recebido.

Mais cedo, a mulher do animador de auditório, Janilda Nogueira, publicou uma série de fotos ao lado do amado no hospital para também agradecer as orações. "Olá, bom dia! Quero agradecer a todos os amigos, familiares, colegas, fãs do Roque pela as orações. Quero que me perdoem aqueles que não pode ainda responder. Pois são muitas mensagens e não posso por enquanto responder pois a metade do meu tempo fico ali ao lado do Roque de mãos dadas a ele. Agradeço a todos pela compreensão. Abraço a todos!", disse.