Roque e o apresentador Silvio Santos - Divulgação

Roque e o apresentador Silvio SantosDivulgação

Publicado 19/05/2024 11:43

Rio - O diretor e animador de auditório do SBT Gonçalo Roque, de 87 anos, precisou ser internado às pressas após ter desmaiado em um restaurante, neste sábado (18). Ao chegar no Hospital Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, interior de São Paulo, exames apontaram um sangramento intracraniano na parte frontal.

fotogaleria

A informação foi dada por Sonia Abrão e confirmada pelo DIA através da assessoria de imprensa do SBT. Segundo Janilda Nogueira, mulher de Roque, ele está estável, fazendo mais exames detalhados. "Ontem chegamos no pronto socorro do Hospital Santa Elisa em Jundiá, foram realizados exames de Raio-X e os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal. Ele passou a noite bem", tranquiliza ela.