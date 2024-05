Davi diz se já encontrou novo amor após término com Mani Rego - Reprodução

Davi diz se já encontrou novo amor após término com Mani RegoReprodução

Publicado 19/05/2024 18:52

Rio - Davi Brito utilizou as redes sociais, neste domingo (19), para revelar se já encontrou um novo amor após o término de seu relacionamento com Mani Rego. Em seus stories do Instagram, o campeão do "BBB 24", da TV Globo, ainda contou como lida com as críticas.

fotogaleria

Ao abrir uma caixinha de perguntas, Davi foi questionado por uma internauta se já estaria vivendo um novo romance e respondeu de forma bem humorada. "Não", afirmou brincando de fingir que estava chorando com a situação. No começo do mês, o motorista foi flagrado em um restaurante de Salvador com a influenciadora digital Bárbara Contreras.

Em outro momento, ele aproveitou para contar como lida com as críticas. "Quem não é criticado no Brasil hoje? Quem não é, amigo? Jesus não agradou a todo mundo, eu, Davi, vou agradar? Não vou. Crítica faz parte, entendeu? Agora eu, Davi, tenho que pegar as críticas e saber qual que eu vou utilizar, se vai ser construtivo para mim ou não", disse.