Mulher Melão se afoga na praia da Barra da TijucaFabrício Pioyani / AgNews

Publicado 19/05/2024 14:54

Rio - Renata Frisson, a Mulher Melão, passou por um susto no início da tarde deste domingo (19). A influenciadora se afogou na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e precisou da ajuda de dois salva-vidas para conseguir sair do mar.

Ao DIA, a influenciadora contou que resolveu se refrescar quando foi surpreendida pela força das ondas. "Hoje o mar estava muito revolto. Eu estava na beirinha e a correnteza me puxou para o fundo. Eu estava com labirintite até agora a pouco, toda congestionada. É horrível essa sensação de afogamento, você fica se sentindo impotente", disse ela.

Segundo Melão, o afogamento aconteceu por volta de 13h. Ela, que sabe nadar, ficou surpresa com a força do mar. "Eu sei nadar, mas quando o mar puxa não tem campeões de natação certo, porque você perde todos os seus sentidos", contou ela.

Melão ainda agradeceu a equipe que a tirou do mar. "Graças a Deus o salvamento chegou rápido. Eu tenho que agradecer o Corpo de Bombeiros que me resgatou. Eles foram como anjo para mim, me levaram depois para fazer a ocorrência sobre o afogamento e me acalmaram bastante, porque realmente é um susto".