João Gomes e Ary Mirelle no aniversário de 4º meses de Jorge com o tema Naruto - Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2024 18:01

Rio - Ary Mirelle utilizou as redes sociais, no último sábado (18), para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e aproveitou para revelar se deseja ter outro filho.

"Pretende ter mais filhos, Ary?", questionou uma internauta. "Mais dois", disse Ary, que já é mãe de Jorge, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com João Gomes. Em seguida, a influenciadora contou se é uma pessoa ciumenta. "Depende (risos). Sou de boa, mas mulher 'avoada' com meu boy, eu não quero", assumiu. Ela, então, relatou se João é ciumento. "As vezes (risos). Ele é de boa também", disse.