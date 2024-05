Ary Mirelle conta que o filho foi diagnosticado com bronqueolite - Reprodução do Instagram

Ary Mirelle conta que o filho foi diagnosticado com bronqueoliteReprodução do Instagram

Publicado 16/05/2024 08:05

Rio - Ary Mirelle relembrou o diagnóstico de bronqueolite do filho, Jorge, fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes, em publicações feitas no Instagram Stories, nesta quarta-feira. A influenciadora comentou que o bebê, de quatro meses, teve contado com sua irmã, que estava gripada, e foi piorando.

"Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse. Eu queria um fisioterapeuta, uma pediatra, um pneumologista perto do meu filho o tempo todo, e graças a Deus tive assistência... eu estava desse jeito [chorando] todo dia, perdendo minhas forças e pedindo ajuda a Deus toda hora", contou ela, que ressaltou que o filho está melhor. "Jorge está melhor, e consegui cuidar em casa com auxílio de médicos".



Ary também relatou os sintomas que Jorge teve. "Febre, tosse, secreção, obstrução nasal, dificuldade para respirar (ficava formando um buraco embaixo do peito, barriga afundando). Se atentem aos pequeno sinais", alertou.