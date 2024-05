Nizam, Deniziane, Rodriguinho e Michel - Araujo / Agnews

Publicado 16/05/2024 07:38 | Atualizado 16/05/2024 07:39

Rio - Rodriguinho lançou seu livro "Rodriguinho Fora da Caixa, Um Novo Ciclo" e deu vários autógrafos em uma livraria de São Paulo, na noite desta quarta-feira. Na obra, o cantor relata sua experiência no 'Big Brother Brasil 24', da TV Globo. O pagodeiro foi o décimo eliminado do reality, com 78,23% dos votos.

No local, Rodriguinho recebeu o carinho dos colegas de confinamento Nizam, Michel e Deniziane. Os familiares do artista, como a mulher dele, Bruna Amaral, e os filhos também marcaram presença no local. Após o evento, todos estiveram em uma hamburgueria.