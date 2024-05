Paolla Oliveira e Nanda Costa compartilham bastidores da série ’Justiça 2’ - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira e Nanda Costa compartilham bastidores da série ’Justiça 2’Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 19:45 | Atualizado 16/05/2024 19:57

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, e Nanda Costa, de 37, mostram aos seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (16) fotos tiradas nos bastidores da série "Justiça 2", do Globoplay. Nas imagens, as atrizes, que protagonizaram cenas quentes na telinha, aparecem juntas se divertindo durante as gravações.