Cauã Reymond corre na Barra da TijucaDilson Silva / Agnews

Publicado 16/05/2024 19:52

Rio - O galã Cauã Reymond recebeu uma enxurrada de comentários maliciosos após publicar no Instagram, nesta quinta-feira (16), fotos das refeições que costuma fazer. Uma simples e inocente legenda foi suficiente para os fãs extrapolarem na interpretação — e na imaginação.

"Se eu te chamar pra almoçar comigo, qual prato você vai pedir?!, escreveu ele, na intenção de mostrar a alimentação balanceada com pratos "fitness" para todos os gostos. Este foi o gatilho para os fãs do ator, que propuseram pedir no almoço... o próprio Cauã Reymond.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

"Qualquer um, a sobremesa sendo você", sugeriu uma internauta, "Cauã a lá Reymond", disse outra. "Você e um copo d’água. Passo o mês todinho", comentou mais uma, revelando o seu planejamento mensal.

"Kkkkkk ele provoca... Sabe que o povo tem a imaginação fértil", expôs uma seguidora. Uma quinta seguidora brincou que todo mundo pensou a mesma coisa, e concluiu "precisamos orar". Elogios e flertes não são incomuns no perfil de Cauã Reymond, mas dessa vez, capricharam.