Skatista e atleta Leticia BufoniReprodução

Publicado 16/05/2024 18:42

Rio - A laureada skatista brasileira Leticia Bufoni postou nas redes sociais, na quinta-feira (16), dia do aniversário de morte de MC Kevin, um vídeo de um momento descontraído do cantor e uma foto com ele, em forma de homenagem.

Ela escreveu "Sinto sua falta todos os dias... 3 anos" na imagem com os dois, que eram amigos próximos, abraçados. Na outra publicação, ela escreveu "Você faz tanto falta". Conhecido pelos fãs do gênero, ele faleceu após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Leticia Bufoni e MC Kevin Reprodução

Antes da fatalidade, MC Kevin estava em um noivado com a advogada Deolane Bezerra, que relembrou e homenageou ele através do Instagram no dia 29 de abril , data que ele completaria 26 anos.