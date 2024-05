Após pedir ajuda, ex-BBB Tereza consegue clínica para internar filho usuário de drogas - Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 18:02 | Atualizado 16/05/2024 19:55

Rio - Tereza Souza, do "BBB 19", contou aos seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (16) que conseguiu uma clínica de reabilitação para fazer o tratamento de seu filho Davi, de 37 anos, que é viciado em drogas. Através de um vídeo, a psicanalista, que tinha pedido ajuda para custear o tratamento do filho , agradeceu e comemorou a conquista.

Tereza revelou que a história dela e do filho comoveu o dono do local. "Eu consegui, nós conseguimos, o Brasil conseguiu comover essa criatura de Deus", disse. "Gratidão Brasil", escreveu ela na legenda da publicação.Na última quarta-feira (15), a ex-BBB usou as redes sociais para fazer um apelo e contou que travava uma luta há cinco anos para salvar o filho das drogas. "Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fuma comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer", disse ela, na ocasião.