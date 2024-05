Karol Conká, BK, Oruam e Duquesa representam o Brasil nas indicações ao BET Awards 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 19:12

Rio - A lista dos indicados ao BET Awards 2024 foi anunciada, nesta quinta-feira (16). Neste ano, quatro cantores brasileiros receberam indicações. Karol Conká e BK irão concorrer na categoria "Melhor Artista Internacional", enquanto Oruam e Duquesa estão na "Artista Revelação Internacional".

Karol e BK concorrem ao lado de Asake (África), Aya Nakamura (França), Ayra Starr (África), Cleo Sol (Reino Unido), Focalistic (África), Raye (Reino Unido), Tiakola (França) e Tyla (África). Oruam e Duquesa disputam com Bellah (Reino Unido), Cristale (Reino Unido), Holly G (França), Jungeli (França), Makhadzi (África), Seyi Vibez (África) e Tyler Icu (África).

Drake é o artista que mais tem indicações no BET Awards 2024, sete no total. O cantor é seguido por perto por Nicki Minaj, com seis. Depois estão J. Cole, Sexyy Red, SZA e Victoria Monét, com cinco indicações cada. 21 Savage, Beyoncé, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Tyla e Usher têm quatro.

A premiação norte-americana, que acontecerá no dia 30 de junho, é focada em personalidades negras. A votação online estará disponível do dia 6 ao dia 30 de junho.