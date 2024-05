Bia Miranda e o marido DJ Buarque - Reprodução / Redes sociais

Bia Miranda e o marido DJ BuarqueReprodução / Redes sociais

Publicado 16/05/2024 20:57

Rio - A influenciadora Bia Miranda compartilhou imagens do ultrassom com os seguidores do Instagram na quinta-feira (16), onde é possível ver o filho Kaleb, do relacionamento de um ano com DJ Buarque.

Nos stories, ela mostra o rosto formado do menino e brinca: "Vou parir meu marido. Puxou todinho o pai. Meu Deus, o nariz idêntico ao do Rafael". A gestação foi revelada ao público em novembro do ano passado. "Última ultra. Parece que foi ontem que eu descobri que estava grávida", disse ela, saudosa.