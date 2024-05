Tony Ramos em Terra & Paixão - Manoella Mello/Globo

Tony Ramos em Terra & PaixãoManoella Mello/Globo

Publicado 16/05/2024 19:56

Rio - O ator Tony Ramos, 75 anos, está internado no hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul, e passou por uma cirurgia na noite desta quinta-feira (16) para tratar um sangramento intracraniano.

fotogaleria

Procurada pela reportagem do jornal O DIA, a assessoria do hospital divulgou o seguinte boletim médico: "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no início da noite de hoje (16/05). O estado de saúde do paciente é estável".

Segundo informações do site do hospital da Rede D´Or São Luiz, o hematoma subdural é quando ocorre um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Esta condição é considerada uma emergência médica e deve ser tratada imediatamente.

O mais recente trabalho do ar na TV foi na novela "Terra e Paixão", da Globo, em que viveu o personagem Antonio La Selva. Tony tem 60 anos de carreira, 46 só de Globo, onde já fez muitos papéis marcantes, entre eles: Márcio Hayala, em "O Astro" (1977), André, em "Pai Herói" (1979), Tonico, em "Bebê a Bordo" (1988), Álvaro, em "Felicidade" (1991), Miguel, em "Laços de Família" (2000) e muito mais.