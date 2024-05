Zé Vaqueiro mostra primeiros momentos de filho caçula em casa após nove meses internado - Reprodução

Zé Vaqueiro mostra primeiros momentos de filho caçula em casa após nove meses internadoReprodução

Publicado 16/05/2024 22:18

Rio - Zé Vaqueiro mostrou, nesta quinta-feira (16), os primeiros momentos do filho caçula, Arthur, após nove meses internado . Em seu Instagram, o cantor compartilhou um vídeo emocionante do pequeno, que estava hospitalizado desde que nasceu, ao lado do irmão, Daniel.

"Arthur está em casa. Glória a Deus, o Senhor é fiel", escreveu Zé na legenda da publicação, onde o bebê aparece recebendo carinho do irmão. Daniel e Arthur são frutos do relacionamento do artista com Ingra Soares.

Nos comentários da publicação, famosos e anônimos celebraram a novidade. "Deus é bom", afirmou Xande Avião. "Que Deus continue abençoando a família linda de vocês! A fé de vocês é tão linda", ressaltou uma seguidora. "Coisa mais linda", afirmou outra.

Arthur nasceu com uma má-formação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.