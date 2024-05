Duda Beat aposta em look ousado para show de nova turnê em SP - Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 16/05/2024 22:50

Rio - Duda Beat apostou em um look ousado para o show de sua turnê "Tara e Tour", nesta quinta-feira (16), no Espaço Unimed, em São Paulo. A cantora posou com um vestido vermelho com um decote que deixava o bumbum de fora.

Antes de subir ao palco, a artista aproveitou para receber os amigos famosos que fizeram questão de prestigiá-la no evento. Nomes como Any Gabrielly estive presente no local, que marca a estreia da turnê de Duda.

Em conversa com o DIA no mês passado , a artista deu detalhes sobre a "Tara e Tour", que faz parte de seu último álbum "Tara e Tal", e revelou o que o público pode esperar. "De spoiler eu posso dizer que é um show onde vão acontecer atos e onde a gente vai focar a atenção do público em lugares que realmente são importantes durante essa celebração", avisou.

"A luz, por exemplo, vai ser super protagonista nesse show e aí quando no telão estiver acontecendo alguma coisa, o palco vai estar apagado. Porque eu senti que no último show da turnê 'Te Amo Lá Fora', a gente tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso desfocava um pouco o público do que realmente era importante. Então, eu sinto que essa terceira turnê é um pouco mais minimalista no quesito de coisas acontecendo, mas o que tiver acontecendo vai ter o protagonismo que merece", ressalta.