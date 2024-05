Lucas Guimarães chora ao relatar susto com Carlinhos Maia - Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 19:09 | Atualizado 16/05/2024 19:57

Rio - Lucas Guimarães usou o Stories do Instagram para desabafar sobre um susto que levou com Carlinhos Maia, nesta quinta-feira (16). O influenciador contou com lágrimas nos olhos, que o marido quase se afogou ao pular no Rio São Francisco, em Alagoas, durante passeio de barco.

"Pretinho [Carlinhos] acabou de pular no rio, quase se afogou, fiquei louco gritando. Mandei parar o barco e tudo. Fiquei num estado de nervos muito grande", escreveu ele.Lucas explicou que notou que algo estava errado quando viu o marido levantando a mão enquanto nadava. "Eu conheço ele. Sei que ele tem refluxo e fica com falta de ar. Fiquei muito preocupado na hora"."Você está proibido de me dar um susto como esse na sua vida. Que loucura! Hoje você me deu um misto de emoções, não lembro a última vez que senti isso. Te amo, viu? Estou com trauma de perder quem eu amo muito. Deus me perdoe, mas já perdi minha vózinha, meu pai e minha mãe. Não quero perder o amor da minha vida", disse ele, chorando.O influenciador ainda se declarou ao humorista. "No fim vai ser sempre eu e meu amor, como sempre foi. Eu, ele e Deus, por isso ninguém nunca vai destruir".Em seu Instagram, Carlinhos também deu sua versão do ocorrido. "Pulei com o barco em movimento e esqueci que tenho refluxo. Quando coloquei a mão pra subir no barco, ele se distanciou de mim. Eu fui pra longe. Comecei a me afogar, afogar, afogar. Engolindo água e meu refluxo vindo. Teve um momento em que eu disse: 'vou morrer'. Por pouco o Carlinhos não estaria mais aqui".