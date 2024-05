Grecthen rebate críticas direcionadas ao marido - Reprodução do Instagram

Publicado 16/05/2024 09:43

Rio - Sem papas na língua, Gretchen rebateu alguns comentários dos internautas em relação a intimidade de seu marido, Esdras de Souza, que recentemente passou por um procedimento de preenchimento peniano. Em uma transmissão ao vivo, nesta quarta-feira, a cantora disse que o amado a satisfaz e pediu para os usuários das redes sociais cuidarem da vida deles.

"Cuida da vida de vocês. Estão preocupados com meu marido, o tamanho do pinto dele, da perna… Vocês não sabem se é grande, pequeno, grosso, fino, o importante é que ele me satisfaz. E ele tem que satisfazer só a mim. E não a essas mal amadas, recalcadas, frustradas, que com certeza tem ao lado delas homens que não fazem nada por elas", opinou.

"Então, assim, se a gente cuidar mais da nossa vida, com certeza não vamos cuidar da vida dos outros. Vamos parar com essas palhaçada. Desnecessário isso tudo", completou a Rainha do Rebolado.

Em março, Edras anunciou que faria o preenchimento peniano. "Pensa numa felicidade", afirmou o músico no vídeo. Na legenda da publicação, Grecthen deu mais detalhes sobre o procedimento. "Não é cirurgia. É preenchimento peniano. É harmonização peniana !! Totalmente indolor. Totalmente seguro. E principalmente com resultado excelente e imediato. Você. homem, também merece ter sua alto estima elevada e fazer da sua vida um motivo de estar feliz e realizado. Quebre suas crenças militantes", aconselhou.