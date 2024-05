Leticia Cazarré revela que Juliano Cazarré não ajuda de madrugada com os filhos - Reprodução

Publicado 16/05/2024 17:56 | Atualizado 16/05/2024 17:58

Rio - Leticia Cazarré utilizou as redes sociais para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, nesta quarta-feira (15), a empresária revelou que Juliano Cazarré "não ajuda de madrugada" com os filhos e explicou como funciona a rotina de divisão de tarefas com o ator. Os dois são pais de seis crianças.

Após uma internauta dizer que não tem o auxílio do marido de madrugada, Leticia contou sobre sua experiência com Juliano. "Meu marido também não ajuda de madrugada, a menos que seja uma situação atípica (por exemplo, crianças passando mal à noite). Se estiver tudo normal, quem acorda, dá 'mamá', troca fralda e faz dormir, sou eu. E tudo bem", contou.

Em seguida, ela explicou que o ator ajuda nas tarefas em outros horários. "De dia ele faz um milhão de coisas pela família e, em especial, por mim. (De vez em quando eu só preciso lembrá-lo de que eu passo a madrugada acordando)", afirmou.

Leticia ainda relatou que tem ajuda de profissionais em casa. "Temos babá no fim de semana. Funcionária em casa agora quase todos os dias, porque a demanda aumentou muito! Mas eu não consigo ficar parada e faço de tudo um pouco", ressaltou.