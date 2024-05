Juju Salimeni - Reprodução/Instagram

Rio - Juju Salimeni, aos 37 anos, já planeja sua aposentadoria. Em uma postagem feita nas redes sociais nesta terça-feira (14), a apresentadora e influenciadora digital revelou que no futuro deseja apenas desfrutar das suas conquistas.

Um fã perguntou: "Para o futuro, com o que pretende trabalhar?". "Com nada! A gente já se mata a vida toda trabalhando. A última coisa que eu quero no futuro é trabalhar. Quero só aproveitar a vida, viajar, conhecer países, formar uma família e curtir o que conquistei", respondeu.



Juju está noiva do fisiculturista Diogo Basaglia e fala abertamente sobre seu desejo de ser mãe em breve. A musa fitness também mencionou que faria acompanhamento médico para ajustar os hormônios e possibilitar a gravidez.

Juju Salimeni iniciou sua carreira no programa " Pânico na TV " em 2008 como uma das Panicats. Participou de vários quadros, incluindo o "Pânico Delivery" com Marcos Chiesa e o quadro "Quem Chega Primeiro?" em 2010.

Em 2011, assinou contrato com a Rede Record para ser repórter do programa "Legendários", onde ficou até 2017. Ela também é conhecida por seu compromisso com o universo fitness e possui uma série de licenciamentos em diversas áreas.