Rayanne MoraisReprodução/Youtube

Publicado 16/05/2024 13:10

Rio - Rayanne Morais relembrou o período de 2014 a 2015 em que foi casada com Latino. O casamento, cuja cerimônia aconteceu no hotel luxuoso Copacabana Palace , no Rio de Janeiro, chegou ao fim após a atriz descobrir duas traições do cantor.

Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", ela mencionou que enquanto organizava o casamento, Latino estava "tendo filhos com outras mulheres". Ela se refere a Matheus e Valentina, os dois filhos mais novos de Latino. Ambos têm dez anos e são frutos de relacionamentos anteriores dele.

"Eu casei e descobri que o homem tinha feito um Matheus e uma Valentina. Um tinha dois meses de nascido, e outro um mês. Enquanto eu estava fazendo o casamento, ele estava fazendo filho. Eu não sabia, aí descobri depois", disse ela.

Casada com Victor Pecoraro desde 2023, ela acrescentou que "O bom é que matemática é exata, né? Não tem como ele mentir nisso, porque tem o Matheus e a Valentina, que é só pegar a idade desde que você vai ver que eles nasceram antes de eu me casar. Ele fez dois filhos enquanto estava casando comigo".

A atriz também afirmou que Latino quis reatar o casamento após se arrepender das traições, mas ela optou por seguir em frente. O cantor, de 51 anos, tem dez filhos com mulheres diferentes. Entre eles está Suzanna Freitas, de 23 anos, do antigo relacionamento que ele teve com Kelly Key.

"Eu provo que fui corna. Tenho prova que eu fui corna. Latino é bom para ser amigo, não para ser mulher. Ele queria voltar e chorou de arrependimento", concluiu.