Madonna - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 07/05/2024 09:07 | Atualizado 07/05/2024 09:14

Rio - Madonna deixou uma mensagem no 'Livro de Ouro' do Copacabana Palace, onde ficou hospedada, antes de se despedir do Rio de Janeiro. O hotel compartilhou a mensagem da Rainha do Pop em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira. Depois de reunir 1,6 milhões de pessoas em um show histórico, a cantora norte-americana declarou seu amor pela Cidade Maravilhosa, agradeceu o carinho que recebeu durante sua estadia no local e elogiou a vista mar.

"Eu te amo, Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna", escreveu a cantora, em inglês.

Uma foto dela também foi colocada em uma parede do hotel, ao lado de outros grandes artistas como Paul McCartney, Jorge Ben Jor e Anthony Hopkins. "Aqui é o lar de grandes personalidades e momentos que marcaram época. No Copa, celebramos as estrelas mais brilhantes, eternizando suas passagens em nossa galeria da fama e registrando suas histórias no nosso Livro de Ouro", diz a legenda da publicação.

Madonna chegou ao Copacabana Palace do dia 29 de abril, e deixou o hotel no último domingo, cercada por seguranças e membros de sua equipe . Na ocasião, ela recebeu aplausos dos fãs que esperavam do lado de fora do hotel centenário, considerado patrimônio histórico e cultural do Rio e um dos maiores ícones do país.