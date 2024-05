Tom Brady na noite do programa - Reprodução

Rio - Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, participou de um programa de comédia da Netflix onde o convidado é "ofendido" com piadas pelos comediantes da atração. O ex-jogador, no entanto, não viu graça quando o divórcio com a top model foi abordado.

O ator e comediante Jeff Ross disse a Brady que ele não deu a "devida importância" ao treinador de jiu-jitsu da brasileira, com quem ela vive um romance.

Quando Ross questionou o ex-atleta por não perceber que a mulher estava ficando boa nos esportes, Tom parou de sorrir de imediato. Ele se aproximou do apresentador e disse "não fale mais m*rdas como essa". O resto do show, entretanto, ocorreu naturalmente, com o americano sorrindo e participando das piadas.

Em março deste ano, Gisele anunciou o novo relacionamento com Joaquim Valente, seu professor de jiu-jitsu. Ela aproveitou a oportunidade para rebater as críticas sobre ter traído Brady quando anunciou o divórcio, em 2022.



Gisele rebateu as postagem e afirmou que é preciso coragem para mulheres de saírem de um relacionamento que não está saudável.