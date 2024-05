Emilly Araújo - Reprodução/Instagram

Emilly AraújoReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 16:11

Rio - A campeã do "BBB 17", Emilly Araújo , de 27 anos, se emocionou ao revelar que sua casa foi destruída pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Diante desse desastre, ela está engajada em ajudar as vítimas.

fotogaleria

Pelas redes sociais, Emilly compartilhou seus esforços para mobilizar doações e, ao falar sobre isso, também mencionou a perda de sua própria casa. "Eu perdi a casa que cresci com a minha mãe. Ela está embaixo da água, não dá para ver. Não dá nem para saber onde era minha casa", relatou com lágrimas nos olhos.Ainda que ela tenha enfatizado que não está se vitimizando e está em segurança, expressou sua preocupação com sua família. "Estou aqui, estou segura. A minha família, por mais que esteja lá com comida e água, não está segura", acrescentou.Emilly também informou que está ativamente envolvida na coleta de doações e manifestou seu desejo de ir pessoalmente para ajudar as pessoas afetadas. "Então, daqui, consigo tentar ajudar vocês ao máximo. Estou tentando ir para aí também", concluiu ela.