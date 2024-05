Mari Gonzalez - Reprodução/Instagram

Mari GonzalezReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 13:47

Rio - Mari Gonzalez alertou os seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira (06) sobre o uso indevido de sua imagem em golpes pela internet. Ela compartilhou um vídeo falso em que supostamente promovia produtos de uma marca de beleza, direcionando as pessoas para um site de um sorteio.

fotogaleria

No entanto, o vídeo era uma manipulação com uso de Inteligência Artificial, combinando imagens e voz da influenciadora digital para aplicar golpes nos internautas. Tanto Mari quanto a marca em questão se manifestaram para esclarecer a situação e alertar sobre o crime.A empresa emitiu um comunicado informando que estão cientes dos sites falsos e das promoções fraudulentas. Eles enfatizaram que qualquer link fora do domínio oficial não é autorizado e pediram cautela aos consumidores, destacando que estão tomando medidas legais.Mari também fez seu pronunciamento, alertando seus seguidores para não caírem no golpe. Ela reforçou que o vídeo era falso, mesmo que a voz e a aparência fossem idênticas a dela, e que as informações passadas no vídeo eram distorcidas.