Nivea Stelmann anuncia aposentadoria como atriz:Reprodução / Instagram

Publicado 07/05/2024 16:59 | Atualizado 07/05/2024 17:06

Rio - Rio - Nivea Stelmann, de 50 anos, refletiu em entrevista ao podcast "VacaCast", nesta segunda-feira (6), sobre sua carreira. Reconhecida por seus papéis nas novelas, a atriz, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, explicou sobre a decisão de ter deixado a vida artística de lado e o desejo de se aposentar definitivamente. Ela afirma que que sua decisão não foi impulsiva, sendo planejada cuidadosamente.

"Cada vez mais eu estou querendo parar com isso, estou meio que aposentando real e não é blefe, não, sabe?", afirmou ela."Meus contratos estão acabando e eu realmente não estou renovando, as pessoas estão me procurando para fazer e estou dizendo não. E não é pra ficar: 'ai, está dizendo não para poder procurar ela'. Não! Eu não estou mais com vontade, real, igual quando eu falei: ‘olha, estou desistindo de ser atriz' e as pessoas, 'ah, até parece, é porque a Rede Globo não quer mais ela, então ela está dizendo isso'", disse."Teve uma fase que eu vim para cá que realmente a Rede Globo não estava mais renovando contrato com ninguém, era com ninguém real, entendeu? Então, eles não estavam renovando mesmo nomes como Miguel Falabella, então não renovar com a Stelmann, óbvio", completou.A atriz fez papéis icônicos na televisão, como Ranya em "O Clone" (2001), Graça em "Chocolate com Pimenta" (2003), "Alexandra em Alma Gêmea" (2005), Elvira em "Sete Pecados" (2007) e Lavínia em "Morde & Assopra" (2011). Seus últimos trabalhos foram no programa de humor "Tô de Graça" (2019) e no cinema o filme "Tormento".