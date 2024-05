Susana Vieira lançou biografia no Rio - Larissa Herbas / Agência O Dia

Publicado 07/05/2024 20:19 | Atualizado 08/05/2024 10:19

Rio - Diversos famosos marcaram presença, nesta terça-feira (7), no lançamento da biografia de Susana Vieira, de 81 anos, na Livraria Travessa, no Leblon, Zona Sul do Rio. "Senhora do Meu Destino" foi escrita com Mauro Alencar e editada pela Globo Livros.

O livro traz um caderno de fotos com registros históricos da televisão e da carreira de Susana. Além disso, conta com depoimentos de colegas de profissão e amigos, como Miguel Falabella, Tony Ramos, Arlete Salles, Silvio de Abreu, Boni e Renata Sorrah. Sem filtro, ela revisitou sua história desde a infância, relembrando momentos delicados, como o câncer que descobriu em 2015, além de polêmicas e relacionamentos.



"Estou super emocionada. Sabe que nesse palco aqui eu nunca entrei, né?", disse Susana ao chegar à sessão de autógrafos.



Arlete Salles, uma das melhores amigas da atriz, destacou a parceria entre as duas e a importância do livro. "É merecidamente uma grande homenagem. Temos uma amizade linda, duradoura. Olha quanta gente, que sucesso. Ela é uma mulher de sucesso. Ela é brilhante", disse Arlete.



"A Susana inspira a carreira de todo mundo pela pessoa que ela é e pela atriz que ela é. Fomos amigas durante muitas décadas, e é bonito uma amizade que atravessa o tempo e ainda segue no afeto, amor e admiração", declarou Maitê Proença.

Mateus Solano, que contracenou com a veterana na novela "Amor à Vida", ganhou um selinho da homenageada, além do autógrafo. Em seguida, declarou seu amor pela atriz. "Não podia deixar de vir. Relação que não tem como acabar porque foi realmente muito forte o que a gente viveu na novela. Até hoje a gente continua mantendo contato de muito amor e gentileza", disse. "A força que ela é, que ela representa... Sempre falo pra ela que ela tinha que inventar a 'pílula Susana Vieira' para gente tomar quando acordar", brincou.



A diretora Amora Mautner também fez muitos elogios. "É uma pessoa por quem sou apaixonada. Me emociona cada etapa da sua vida. É uma mulher que tem mais de 80 anos e dá aula de juventude pra gente. Estou doida pra ler o livro. Sempre quero trabalhar com a Susana. Eu fico esperando ter um personagem que tenha o tamanho dela porque ela merece."



Considerada uma das maiores estrelas da TV brasileira, Susana participou de novelas antológicas, como "Anjo Mau", "A Sucessora" e "Por Amor", entre outras. No teatro, um de seus maiores sucessos foi "A Partilha", na década de 1990.