Diplo, Anitta e Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Diplo, Anitta e Sabrina Sato Reprodução / Instagram

Publicado 07/05/2024 21:28 | Atualizado 07/05/2024 21:31

Rio - O DJ Diplo publicou nesta terça-feira (7) nas redes sociais, um álbum de fotos mostrando sua passagem pelo Rio na última semana. O artista, que abriu o show de Madonna em Copacabana, compartilhou fotos ao lado da Rainha do Pop, um vídeo com Narcisa Tamborindeguy, e um clique com Anitta e Sabrina Sato.

fotogaleria

"Saudades do Rio. Não queria deixar o Brasil, mas é hora de voltar ao trabalho", escreveu ele na legenda da publicação.



Nas imagens, Diplo ainda aparece aproveitando pontos turísticos, como no Pico da Floresta da Tijuca e outros lugares na Cidade Maravilhosa.



Nos comentários do post, famosos e internautas enalteceram o DJ. "Amo você", disse Anitta. "Papi", escreveu Pabllo Vittar. "Ai que diploooooooooooo! Ai que loucura!", brincou o fã. "Entreguem o CPF pro homem", pediu outro. "Saudades do Rio. Não queria deixar o Brasil, mas é hora de voltar ao trabalho", escreveu ele na legenda da publicação.Nas imagens, Diplo ainda aparece aproveitando pontos turísticos, como no Pico da Floresta da Tijuca e outros lugares na Cidade Maravilhosa.Nos comentários do post, famosos e internautas enalteceram o DJ. "Amo você", disse Anitta. "Papi", escreveu Pabllo Vittar. "Ai que diploooooooooooo! Ai que loucura!", brincou o fã. "Entreguem o CPF pro homem", pediu outro.