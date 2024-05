Gracyanne Barbosa fala sobre sua saúde física e mental - Reprodução / Instagram

Publicado 07/05/2024 17:59 | Atualizado 08/05/2024 06:49

Rio - Gracyanne Barbosa atualizou os seguidores do Instagram sobre seu estado de saúde nesta terça-feira (7). A influenciadora, que há cinco meses lesionou o tendão patelar, refletiu sobre a importância de superar adversidades.

"Superar não é escolha, é necessidade", disse ela."Saindo do meu médico com notícia boa, enfim, depois de tanto tempo lesionada, treinando aquele treino safado, mas por motivos de necessidade, eu melhorei. Fisicamente que estou falando, porque a minha cabeça está uma merda", declarou ela, que recentemente anunciou sua separação de Belo "Perdi gordura nas banhas aqui do lado [da barriga], eu ganhei massa muscular. Eu saí [do médico] muito feliz", celebrou. "Vou até treinar agora, meu povo! Estão vendo? A vida é boa, Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo", afirmou.Na noite de ontem, Gracyanne veio a público explicar o motivo de ter parado de seguir Belo nas redes sociais . "Muita gente me questionou por que eu deixei de seguir o Belo. Não é nada contra ele, é comigo. É uma escolha que eu fiz porque não quero ficar vendo, porque dói. No momento, acho que eu preciso me curar", falou.