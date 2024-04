Belo e Gracyanne - Fotos: Farhat/Divulgação

Publicado 19/04/2024 16:54 | Atualizado 19/04/2024 16:56

Rio - Gracyanne Barbosa falou pela primeira vez em suas redes sociais,nesta sexta-feira (19), sobre o fim do seu casamento com Belo.

"Oi galera, sei que vocês merecem uma postagem, um esclarecimento ou um pronunciamento como dizem. Estou desde ontem, tentando falar com vocês, mas ainda não consigo e acredito que quem, realmente gosta de mim e do Belo, entende, né?



São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas.. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", disse ela sobre a estreia do show da turnê especial do artista com o grupo Soweto.



"Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? As vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos “em dia”, concluiu.