Publicado 19/04/2024 17:01 | Atualizado 19/04/2024 17:02

Rio - Belo apostou em um novo visual após o anúncio da separação de Gracyanne Barbosa, com quem era casado há quase 12 anos. Nesta sexta-feira (19), o cantor surgiu nas redes sociais com o cabelo platinado, igual ele usava nos anos 90 para o show comemorativo do grupo Soweto, nesta noite, no Allianz Parque, em São Paulo.

fotogaleria

"Vocês estão preparados para esta mudança?", perguntou o artista.



Para mostrar a transformação, Belo surgiu com o microfone em punho, cantando o refrão da música "Tempo de Aprender"."Porque eu tô! É Soweto 30! E nunca mais vou errar como errei com você, quero o prazer de amar, é tempo de aprender".

Separação

A separação de Belo e Gracyanne foi dada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. Ao DIA, a assessoria do casal confirmou a informação e ressaltou: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".