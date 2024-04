Carol Celico se pronuncia sobre repercussão de fala antiga sobre o término com Kaká - Reprodução / Instagram

Carol Celico se pronuncia sobre repercussão de fala antiga sobre o término com Kaká Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 19:09

Rio - Carol Celico se pronunciou nesta sexta-feira (19) após uma fala sobre o antigo relacionamento com o jogador Kaká viralizar nas redes sociais. Através de um vídeo no Instagram, a influenciadora lamentou estar lidando com isso, 10 anos depois do término. O ex-casal são pais de Luca e Bela.

fotogaleria

"Estou entrando no nono mês de gestação do meu terceiro filho, que vai se chamar Rafael e que realmente veio para coroar a minha união com o meu marido, Eduardo, nos nossos quase oito anos juntos, assim como renovar a minha experiência na maternidade, que começou há 16 anos com o Luca e 13 anos com a Bela", iniciou."Tô num período bastante diferente. Além dos muitos hormônios da gestação, também tô num período diferente de outros que eu preferia não priorizar muitas coisas e preferia ficar em silêncio muitas vezes. Muitas vezes eu respondia apenas com o silêncio", continuou.Ela disse que a fala dela em uma entrevista para um jornal britânico sobre Kaká ser "perfeito demais" foi adulterada. "Para quem não sabe, uma semana atrás uma nota falsa foi publicada sobre uma entrevista muito antiga sobre um assunto de 10 anos atrás e que tomou repercussão mundial"."Foram aspas minhas adulteradas com palavras que jamais foram ditas ou escritas por mim. Eu fico impressionada com a velocidade da internet", disse. "Estou tomando as devidas providências com relação a tudo isso", avisou.Na semana passada, uma fala de Carol dizendo que o ex-marido era "perfeito demais" para ela repercutiu internacionalmente. "Kaká nunca me traiu, ele me tratou bem, me deu uma família maravilhosa, mas eu não estava feliz, faltava alguma coisa. O problema era que ele era perfeito demais para mim", citou o jornal britânico.