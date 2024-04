Nasce primeiro filho de Gabi Luthai e Teo Teló: Nosso menino - Reprodução

Publicado 19/04/2024 17:13 | Atualizado 19/04/2024 17:15

Rio - Gabi Luthai anunciou, nesta sexta-feira (19), o nascimento de seu primeiro filho com Teo Teló, irmão de Michel Teló. Em seu story do Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que mostrava a mão e parte do rosto do pequeno Pietro.

"Nosso menino já está entre nós", escreveu Gabi no registro. Ela e Teo estão juntos desde 2013. O anúncio da gravidez foi feito em dezembro de 2023. "Nossa família cresceu o momento mais marcante e feliz de nossas vidas", disse na época.

Na quinta-feira (18), Gabi compartilhou um vídeo se exercitando com o barrigão de 39 semanas em um parte. "Sumida sim, parindo, ainda não. Acalmem-se que quando for a hora vcs saberão! 39 semanas por aqui, liberando endorfina e me movimentando bastante! Hoje foi no parque, sentindo a brisa", afirmou.

